Supporters die zich misdragen bij een club in de Premier League, zijn voortaan ook bij de negentien andere ploegen op het hoogste Engelse niveau niet meer welkom in het stadion.

De ploegen uit de Premier League maakten donderdag bekend een stadionverbod te introduceren dat geldt voor de gehele competitie. In het verleden werden zich misdragende supporters vaak alleen geweerd uit het stadion waar ze in de fout waren gegaan.

Het verbod kan worden opgelegd in geval van discriminatie, belediging of geweldpleging. "Onacceptabel gedrag ten opzichte van spelers, fans, clubmedewerkers of scheidsrechters wordt niet getolereerd door de Premier League of haar clubs", staat in een gemeenschappelijke verklaring.

De Premier League werd de afgelopen maanden regelmatig opgeschrikt door wangedrag van fans. Zo maakte een supporter van Manchester City zich schuldig aan het racistisch bejegenen van Raheem Sterling. Ook Antonio Rüdiger van Tottenham Hotspur zou slachtoffer zijn geworden van beledigende teksten vanaf de tribune.

Donderdag werd een zeventienjarige fan van Bournemouth nog zwaar bestraft wegens racisme. Hij kreeg van de club een levenslang stadionverbod.

Luister vrijdag naar onze podcast, waarin we gaan vooruitblikken op het plan van de KNVB en het kabinet om racisme aan te pakken.