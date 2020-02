Lieke Martens heeft zich met FC Barcelona geplaatst voor de finale van de Spaanse Supercup. Mede dankzij een doelpunt van de Oranje-international werd Atlético Madrid donderdag in Salamanca met 2-3 verslagen.

Voor Martens was het haar eerste doelpunt sinds ze eind november haar langverwachte rentree maakte. De 27-jarige aanvaller stond maandenlang aan de kant wegens een teenblessure, die haar ook al hinderde tijdens het voor Nederland succesvolle WK van vorig jaar zomer.

Martens zette Barcelona tegen Atlético Madrid na een half uur spelen op een 1-2-voorsprong met een rollertje in de verre hoek. Patricia Guijarro had Barcelona even daarvoor op gelijke hoogte gebracht, na de vroege 1-0 van Toni Duggan.

Vlak voor rust passeerde ook Asisat Oshoala Atlético-keeper Sandro Paños, die de voorkeur had gekregen boven Sari van Veenendaal. In de tweede helft bracht Charlyn Corral de spanning terug, maar verder kwam de Spaanse landskampioen niet.

Aan het toernooi om de Supercopa doen vier ploegen mee. FC Barcelona, dat vorig seizoen tweede werd in de competitie, speelt zondag in de finale tegen bekerwinnaar Real Sociedad. Die ploeg won woensdag met 1-0 van Levante.