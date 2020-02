Real Sociedad heeft donderdag in de kwartfinales van de Copa del Rey voor een enorme stunt gezorgd door Real Madrid uit te schakelen. In Bernabéu wonnen de bezoeker met 3-4.

Sociedad had de zege voor een groot deel te danken aan voormalig Eredivisie-spelers Martin Ødegaard en Alexander Isak. Zij zorgden ervoor dat er na een klein uur spelen 0-3 op het scorebord stond.

Ødegaard, nota bene huurling van Real Madrid, opende halverwege de eerste helft de score. De vorig seizoen nog voor Vitesse spelende Noor benutte de rebound na een halve redding van Alphonse Aréola, die in bekerwedstrijden de voorkeur krijgt boven Thibaut Courtois.

Daarna eiste Isak de hoofdrol voor zich op. De oud-spits van Willem II verdubbelde in de 54e minuut de voorsprong met een schitterende volley en was twee minuten later opnieuw trefzeker met een knal in de korte hoek. Bovendien gaf de Zweed twintig minuten voor tijd de assist op de 1-4 van Mikel Merino.

Real Madrid, koploper in La Liga, deed bij 0-3 iets terug via Marcelo. Na treffers van Rodrygo (81) en Nacho (90+3) werd het zelfs nog even spannend, maar de ploeg van trainer Zinedine Zidane kon de eerste nederlaag sinds 19 oktober vorig jaar (1-0 tegen Mallorca) niet meer voorkomen.

Veel verrassingen in kwartfinales

De overwinning van Real Sociedad, dat achtste staat in La Liga, is niet de eerste stunt in de kwartfinales van het Spaanse bekertoernooi. Dinsdag won Granada met 2-1 van Valencia en woensdag was tweededivisionist Mirandés te sterk voor Villarreal.

Het laatste ticket voor de halve finales gaat vanavond naar Athletic Bilbao of FC Barcelona. De aftrap in San Mamés in Bilbao is om 21.00 uur.