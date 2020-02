FC Barcelona en Real Madrid zijn donderdag pijnlijk onderuit gegaan in de kwartfinales van het Spaanse bekertoernooi. De Catalanen verloren met 1-0 bij Athletic Bilbao, Real Madrid werd in eigen huis met 3-4 verslagen door Real Sociedad.

Barcelona had in San Mamés vooral veel balbezit, maar creëerde weinig uitgespeelde kansen. Net toen een verlenging de beslissing leek te moeten gaan brengen, kreeg de ploeg van trainer Quique Setién het deksel op neus. Drie minuten in blessuretijd maakte Iñaki Williams de winnende.

Frenkie de Jong stond bij Barcelona in de basis en kreeg net als vijf van zijn ploeggenoten geel. De middenvelder werd bestraft toen hij met een schwalbe een vrije trap probeerde uit te lokken. Ook trainer Setién werd op de bon geslingerd, na kritiek op de arbitrage.

De nederlaag verhoogt de crisissfeer bij Barcelona. De club staat in de competitie drie punten achter aartsrivaal Real Madrid en werd in aanloop naar het bekerduel met Sociedad opgeschud door een relletje tussen Lionel Messi en Éric Abidal.

Technisch directeur Abidal vertelde in een interview dat sommige spelers van Barcelona hun best niet meer deden onder Setiéns ontslagen voorganger Ernesto Valverde. Die woorden schoten bij de Argentijnse sterspeler in het verkeerde keelgat. Hij beschuldigde Abidal ervan de hele selectie zo onnodig zwart te maken.

Sociedad wint dankzij Ødegaard en Isak

Sociedad had de doelpuntrijke zege in Bernabéu voor een groot deel te danken aan voormalig Eredivisie-spelers Martin Ødegaard en Alexander Isak. Zij zorgden ervoor dat er na een klein uur spelen 0-3 op het scorebord stond.

Ødegaard, nota bene huurling van Real Madrid, opende halverwege de eerste helft de score. De vorig seizoen nog voor Vitesse spelende Noor benutte de rebound na een halve redding van Alphonse Aréola, die in bekerwedstrijden de voorkeur krijgt boven Thibaut Courtois.

Daarna eiste Isak de hoofdrol voor zich op. De oud-spits van Willem II verdubbelde in de 54e minuut de voorsprong met een schitterende volley en was twee minuten later opnieuw trefzeker met een knal in de korte hoek. Bovendien gaf de Zweed twintig minuten voor tijd de assist op de 1-4 van Mikel Merino.

Real Madrid, koploper in La Liga, deed bij 0-3 iets terug via Marcelo. Na treffers van Rodrygo (81) en Nacho (90+3) werd het zelfs nog even spannend, maar de ploeg van trainer Zinedine Zidane kon de eerste nederlaag sinds 19 oktober vorig jaar (1-0 tegen Mallorca) niet meer voorkomen.

Veel verrassingen in kwartfinales

De overwinning van Real Sociedad, dat achtste staat in La Liga, is niet de eerste stunt in de kwartfinales van het Spaanse bekertoernooi. Dinsdag won Granada met 2-1 van Valencia en woensdag was tweededivisionist Mirandés te sterk voor Villarreal.

