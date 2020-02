Trainer Christophe Galtier van Lille heeft donderdag zijn spelers verboden om voorafgaand aan wedstrijden hun mobiele telefoons te gebruiken. De Fransman denkt dat zijn pupillen zich op die manier beter kunnen focussen.

"Dit is een generatie, of beter gezegd, een samenleving, met een verschrikkelijke verslaving aan schermen en apps. Het is de heroïne van de jaren 2020", zei Galtier op de persconferentie in aanloop naar het uitduel van vrijdag met Angers.

De spelers van Lille moeten vanaf de confrontatie in Angers hun mobiele telefoons een uur voor de aftrap inleveren bij iemand van de technische staf en zich dan klaarmaken voor de warming-up.

"Die schermen kunnen ervoor zorgen dat je vermoeid raakt of concentratieproblemen krijgt in de voorbereiding op een wedstrijd. We hebben dit onlangs besproken met de spelers en die konden zich daar wel in vinden", aldus Galtier.

Lille de nummer vier in de Ligue 1

Lille staat op de vierde plaats in de Ligue 1 en doet dus volop mee in de strijd om plaatsing voor de groepsfase van de Champions League, waarvoor de top vier een ticket krijgt in de Franse competitie.

'LOSC' was in de eerste seizoenshelft nog een van de tegenstanders van Ajax in de groepsfase van de Champions League. De Fransen werden toen vierde en laatste in een groep met verder nog Chelsea en Valencia.

Galtier is sinds de zomer van 2017 de trainer van Lille. Hij loodste de club vorig seizoen knap naar de tweede plaats in de Ligue 1, achter het ook dit seizoen weer ongenaakbare Paris Saint-Germain.