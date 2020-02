Hertha-speler Jordan Torunarigha is woedend op de fans van Schalke 04 die hem dinsdag racistisch bejegenden tijdens de bekerwedstrijd in Gelsenkirchen (3-2 na verlenging voor Schalke). Er zouden apengeluiden hebben geklonken vanaf de tribune.

De 22-jarige Duitser met Nigeriaanse roots moest tijdens de verlenging met twee keer geel naar de kant omdat hij zich afreageerde door een krat bidons op de grond te smijten. Volgens zijn trainer Jürgen Klinsmann was dat een reactie op de beledigingen vanuit het publiek.

Torunarigha wilde direct na de wedstrijd niet reageren, maar doet dat donderdag via Instagram alsnog. "Dinsdag was ik te emotioneel om iets te zeggen, maar dat wil ik nu graag inhalen", meldt de verdediger, die benadrukt dat hij in Duitsland is geboren en getogen en zich net zo Duits voelt als ieder ander.

"Daarom kan ik geen enkel begrip opbrengen voor de idioten die tijdens de wedstrijd deze geluiden maakten. Velen hebben geen idee wat de gevolgen hiervan zijn en wat ze aanrichten. Daar moeten ze eens beter over nadenken."

"Ik heb het geluk dat ik veel steun krijg van mijn familie, van mijn medespelers en van iedereen binnen de club. Helaas heb ik tijdens mijn jeugd in Chemnitz ook racisme meegemaakt. Mede daardoor heb ik tijdens de gebeurtenissen in het stadion ook zo emotioneel gereageerd."

Jordan Torunarigha moet getroost worden door ploeggenoten na zijn rode kaart. (Foto: Pro Shots)

Politie Gelsenkirchen opent onderzoek

Schalke en de Duitse voetbalbond lieten snel na de wedstrijd al weten het incident te onderzoeken. Donderdag maakte de politie van Gelsenkirchen tegenover persbureau DPA bekend zich eveneens over de zaak te buigen.

Schalke profiteerde in de verlenging van de rode kaart van Torunarigha. Tegen tien man maakte Benito Raman in de 115e minuut de winnende, waardoor de thuisclub zich plaatste voor de kwartfinales.