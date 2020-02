Ricky van Wolfswinkel heeft donderdag van de medische staf van FC Basel toestemming gekregen om weer volledig mee te trainen en wedstrijden te spelen. De 31-jarige aanvaller werd in augustus geopereerd aan een hersenaandoening en is sindsdien uit de roulatie.

"Hallo lieve fans, ik ben terug, eindelijk terug", zegt Van Wolfswinkel in een video op de socialemediakanalen van FC Basel, waarna is te zien hoe hij fysieke duels uitvecht met zijn ploeggenoten en de nodige ballen kopt.

Bij Van Wolfswinkel werd in augustus een aneurysma in zijn hersenen geconstateerd. Dit is een uitstulping in een bloedvat die tot een hersenbloeding kan leiden. Hij moest onder het mes en zou circa zes maanden niet in actie kunnen komen.

De tweevoudig international van het Nederlands elftal herstelde voorspoedig en hervatte begin december alweer de individuele training, al werd het hem toen door de club nog wel strikt verboden om fysieke duels uit te vechten of ballen te koppen.

Van Wolfswinkel speelde nog maar zes duels

Van Wolfswinkel speelde dit seizoen vanwege de hersenaandoening nog maar zes duels voor FC Basel. Hij kwam onder meer in actie tegen PSV in de gewonnen ontmoeting in de voorrondes van de Champions League, waarin hij één keer scoorde.

De oud-speler van onder andere FC Utrecht en Vitesse zou zaterdag zijn rentree kunnen maken in de uitwedstrijd tegen FC Zürich, maar trainer Marcel Koller moet zijn selectie voor dat duel nog bekendmaken.

Van Wolfswinkel tekende in 2017 een meerjarig contract bij FC Basel en ligt nog tot en met het einde van dit seizoen vast bij de Zwitsers. Hij stond afgelopen zomer nog in de nadrukkelijke belangstelling van Feyenoord.