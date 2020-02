Mike te Wierik speelt vanaf volgend seizoen voor het Derby County van manager Phillip Cocu. De 27-jarige verdediger komt transfervrij over van FC Groningen, waarvan hij aanvoerder is.

Te Wierik tekent een contract tot medio 2023 bij Derby County, zo meldt de huidige nummer dertien van het Championship (het tweede niveau in Engeland) op zijn site.

"Ik ken Mike goed en weet zeker dat hij zal passen bij onze speelstijl", zegt Cocu. "Hij heeft bij Groningen laten zien dat hij een een goede verdediger en leider is."

Te Wierik debuteerde in 2010 namens Heracles Almelo in het betaalde voetbal. In de zomer van 2017 vertrok hij transfervrij naar FC Groningen, waarvoor hij op 91 wedstrijden en twee goals staat.

Eerder deze week werd al bekend dat de Groningers Django Warmerdam in de zomer zullen kwijtraken. De linksback gaat transfervrij naar FC Utrecht.