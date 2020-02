De Premier League-clubs hebben donderdag besloten om de zomerse transferperiode weer te verlengen naar eind augustus of begin september, waardoor de Engelse transferdeadline niet meer weken eerder is dan die in de rest van Europa.

Vorig jaar sloot de zomerse transferperiode in Engeland al op 8 augustus, een dag voor de start van het nieuwe Premier League-seizoen.

In bijna alle andere Europese landen konden clubs nog tot en met 31 augustus spelers vastleggen, dus ruim drie weken langer dan in de Premier League.

Dat besluit werd in november 2018 genomen na klachten van trainers, die vonden dat transfergeruchten te veel afleiding veroorzaakten op het moment dat het seizoen al begonnen was.

De Premier League-clubs hoopten dat andere grote competities hun voorbeeld zouden volgen, maar dat gebeurde niet. Daardoor gingen er in Engeland de laatste maanden steeds meer stemmen op om het einde van de zomerse transferperiode weer gelijk te trekken met die in de rest van Europa.

De deadline van de komende transferperiode zal in Engeland op dinsdag 1 september om 18.00 uur (Nederlandse tijd) liggen, omdat 31 augustus dit jaar een vrije dag is.