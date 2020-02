Tottenham Hotspur-manager José Mourinho maakt zich niet te druk over de reactie van Jan Vertonghen toen hij woensdag gewisseld werd in het FA Cup-duel met Southampton. Volgens de Portugese coach is er niets aan de hand.

De 32-jarige Vertonghen werd vroeg in de tweede helft naar de kant gehaald en zat lange tijd beteuterd met zijn hoofd in zijn handen naar de grond te staren. Onduidelijk is of de verdediger puur teleurgesteld was over zijn wissel, of dat er meer aan de hand was.

"Hij was niet geblesseerd, het was gewoon mijn keuze om hem eruit te halen. Het is normaal dat hem dat verdrietig maakt, want niemand wil gewisseld worden", verklaarde Mourinho zijn keuze om Vertonghen te wisselen.

"In de Champions League tegen Olympiacos wisselde ik Eric Dier bijvoorbeeld ook en dat was zelfs al in de eerste helft. Ik had tegen Southampton in de tweede helft het gevoel dat ik voor rust ook al had, namelijk dat ik wilde switchen van vijf naar vier verdedigers."

'Vertonghen is op en top professional'

Volgens Mourinho, die zijn ploeg in de slotfase een 1-2-achterstand zag ombuigen in een 3-2-overwinning, was het simpelweg tactisch de beste keuze om Vertonghen te wisselen.

"Ik liet Japhet Tanganga en Toby Alderweireld staan, omdat zij iets sneller zijn en beter met ruimte in hun rug kunnen spelen. Dus offerde ik Jan op", aldus de oud-trainer van FC Porto, Chelsea, Internazionale, Real Madrid en Manchester United.

"Hij was bedroefd en had daar ook alle reden toe, maar nu is hij weer blij, omdat we hebben gewonnen. Hij is een op en top professional. Ik wisselde hem niet om hem te straffen, want hij deed niet onder voor zijn ploeggenoten."

Vertonghen speelt al sinds 2012 bij Tottenham Hotspur, dat hem destijds overnam van Ajax. De 118-voudig international van België heeft een aflopend contract, waardoor de kans groot is dat hij komende zomer vertrekt uit Londen.