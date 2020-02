Tottenham Hotspur heeft woensdag met veel moeite de achtste finales van het toernooi om de FA Cup bereikt. De ploeg van manager José Mourinho stond een kwartier voor tijd op achterstand tegen Southampton, maar won uiteindelijk met 3-2.

De eerste ontmoeting op St. Mary's Stadium eindigde eind januari in een 1-1-gelijkspel, waardoor een replay de beslissing moest brengen. Tottenham-aanvaller Steven Bergwijn, die zondag bij zijn debuut scoorde tegen Manchester City, was niet speelgerechtigd voor het treffen in Londen.

Tottenham kwam in de elfde minuut met enig fortuin op voorsprong voor eigen publiek. De bal rolde aan de rand van het strafschopgebied in de voeten van Tanguy N'Dombele, die via het lichaam van Southampton-verdediger Jack Stephens raak schoot.

Erg overtuigend was het niet wat de 'Spurs' daarna lieten zien, terwijl Southampton steeds vaker voor het doel van Hugo Lloris opdook. Na een bal op de lat van Danny Ings was het in de 34e minuut alsnog raak via Shane Long, die van dichtbij scoorde.

Southampton kwam twintig minuten voor tijd zelfs op voorsprong via Ings, maar Tottenham toonde veerkracht. Lucas Moura tekende in de 78e minuut voor de gelijkmaker en tien minuten later kwam de ploeg van Mourinho door een benutte strafschop van Son Heung-min met de schrik vrij.

In de achtste finales wacht Tottenham een krachtmeting met Norwich City, de hekkensluiter in de Premier League. 'The Spurs' wonnen de FA Cup acht keer en in 1991 voor het laatst.

Tottenham Hotspur kroop door het oog van de naald. (Foto: Pro Shots)

Club Brugge naar finale Croky Cup

In België bereikte Ruud Vormer met Club Brugge de finale van het bekertoernooi. De ploeg van trainer Philippe Clement was in de halve eindstrijd om de zogenoemde Croky Cup met 1-2 te sterk voor Zulte Waregem. Dat was genoeg om door te gaan, want de heenwedstrijd eindigde in een gelijkspel.

Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Brandon Mechele opende in de 53e minuut de score, maar Zulte Waregem kwam in de slotfase op gelijke hoogte. Door een late treffer van Charles De Ketelaere trok Brugge alsnog aan het langste eind.

Aanvoerder Vormer stond aan de aftrap bij Brugge en speelde de hele wedstrijd. De koploper in de Belgische competitie is inmiddels al tien wedstrijden op rij ongeslagen; de laatste nederlaag was op 11 december in het Champions League-duel met Real Madrid.

In de finale wacht Brugge een treffen met Antwerp of KV Kortrijk, die donderdagavond tegen elkaar spelen. Het eerste duel eindigde in een 1-1-gelijkspel.