Davy Pröpper blijft voorlopig bij Brighton & Hove Albion spelen. De middenvelder verlengde zijn contract bij de Premier League-club woensdag tot medio 2023.

Pröpper maakte in de zomer van 2017 voor circa 13 miljoen euro de overstap van PSV naar Brighton, waar hij direct een vaste basisplek veroverde. 'The Seagulls' wilden zijn tot medio 2021 lopende verbintenis daarom graag openbreken.

"Davy verdient dit nieuwe contract", zegt manager Graham Potter op de site van Brighton. "Hij heeft zowel op als naast het veld zijn kwaliteiten laten zien. Davy is bovendien een geweldige professional die zichzelf altijd wil verbeteren."

In 2,5 jaar kwam Pröpper tot 97 officiële wedstrijden voor Brighton, waarin hij twee keer scoorde en acht assists leverde. De club wist zich de laatste twee jaar rechtstreeks te handhaven in de Premier League en bezet momenteel de vijftiende plek op de ranglijst.

"De laatste 2,5 jaar zijn snel gegaan", zegt Pröpper. "De speelstijl onder deze coach bevalt me goed en als familie genieten we van het leven hier. Ik ben ervan overtuigd dat we in de Premier League thuishoren en dat we er in blijven."

Pröpper begon zijn loopbaan in 2009 bij Vitesse en vertrok in de zomer van 2015 naar PSV, waar hij tot zijn vertrek naar Brighton in 2017 onder contract stond. De Arnhemmer heeft negentien interlands voor Oranje achter zijn naam staan.