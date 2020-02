In een aantal landen is er felle kritiek op het gebruik van de videoscheidsrechter, maar FIFA-voorzitter Gianni Infantino trekt zich daar niet al te veel van aan. De Zwitser erkent dat er verbeterpunten zijn, maar vindt de VAR een duidelijke vooruitgang.

"We kunnen niet doen alsof het systeem overal perfect werkt, maar dat is in mijn ogen heel normaal voor iets waar het voetbal 150 jaar op heeft gewacht. De VAR is zeker een stap in de juiste richting", zegt Infantino woensdag in The Olympic Channel Podcast.

"Als je het woord 'vooruitgang' opzoekt in het woordenboek, dan vind je waarschijnlijk de definitie 'beter dan eerst'. Voor de invoering van de VAR werden er veel meer foute beslissingen genomen, nu kunnen we die corrigeren. Ik ben positief verrast door de impact van de videoscheidsrechter."

Vooral in de Premier League heerst onvrede over het gebruik van de VAR, met name bij het beoordelen van buitenspelsituaties met behulp van de omstreden lijnen. Daarnaast vinden fans dat het te lang duurt voor er beslissingen worden genomen.

In Engeland zijn ze de videoscheidsrechter al zat. (Foto: Pro Shots)

'In Italië was er in het begin ook kritiek'

Richard Masters, de baas van de Engelse Premier League, erkende eerder op woensdag al dat de VAR nog vaak tekortschiet. Ook Infantino is op de hoogte van de kritiek in Engeland, maar wil er niet te zwaar aan tillen.

"We moeten de kritiek niet te dramatisch opvatten. Ik put vertrouwen uit landen die de VAR al jaren gebruiken. In Italië gingen ze in het begin ook door een turbulente periode met kritiek. Als ik naar de rest van de wereld kijk, is de invoering van de VAR succesvol verlopen. Ik zou niet weten waarom dat in Engeland anders gaat zijn."

Infantino is juist kritisch op het gebruik van de VAR in onder meer de Premier League. De videoscheidsrechter is bedoeld als hulpmiddel voor de scheidsrechter op het veld, maar in een aantal landen is het de VAR zelf die de beslissingen neemt. In Engeland gaat de arbiter op het veld zelden tot nooit naar het scherm langs de kant.

"De VAR is in het leven geroepen om de scheidsrechter te steunen, niet om zelf beslissingen te nemen", benadrukte Infantino. "Dat is zoals de VAR ook gebruikt wordt in bijna elk deel van de wereld, maar niet overal. De VAR is positief voor het voetbal, maar het hulpmiddel moet wel goed gebruikt worden."