Frank Wormuth is ook volgend seizoen de trainer van Heracles Almelo. De Eredivisionist heeft het aflopende contract van de Duitser woensdag met een jaar verlengd.

Wormuth tekende in de zomer van 2018 een tweejarig contract bij Heracles, met de optie op nog een seizoen. De Almeloërs zijn meer dan tevreden over de samenwerking met de 57-jarige coach en besloten daarom de optie te lichten.

"In anderhalf jaar heeft Frank bewezen dat zijn manier van werken is aangeslagen", zegt technisch manager Tim Gilissen op de site van Heracles. "We zien het terug in de prestaties van het team en de ontwikkeling van individuele spelers. Die lijn willen we graag doortrekken."

Onder Wormuth eindigde Heracles vorig seizoen op een verdienstelijke zevende plek in de Eredivisie, goed voor deelname aan play-offs voor Europees voetbal. De Heraclieden gingen in de eerste play-offronde onderuit tegen FC Utrecht.

Op dit moment verkeert Heracles in de middenmoot van de Eredivisie. De club staat op de tiende plek met 26 punten, zes meer dan nummer zestien VVV-Venlo. Vrijdag speelt Heracles een belangrijke thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.

