PEC Zwolle heeft Darryl Lachman woensdag laten gaan. De verdediger heeft tot het einde van het seizoen getekend bij het Israëlische Hapoel Ra'anana, met een optie op een extra seizoen.

Lachman was bezig aan zijn tweede periode bij PEC, waar hij een aflopend contract had en mocht vertrekken. Tijdens de laatste wedstrijden zat hij niet bij de selectie. In Israël is de transfermarkt nog open.

De dertigjarige Lachman stond eerder onder contract bij FC Groningen, FC Twente, Sheffield Wednesday, SC Cambuur en Willem II. Bovendien is hij 31-voudig international van Curaçao.

Hapoel Ra'anana, dat voorlaatste staat in de Israëlische competitie, versterkt zich voor de tweede keer in korte tijd met een speler uit de Eredivisie. Onlangs maakte spits Elia Soriano van VVV-Venlo al de overstap.

Lachman is de derde speler die deze winter vertrekt bij PEC, de nummer vijftien van de Eredivisie. Iliass Bel Hassani werd verkocht aan Al Wakrah SC uit Qatar en Thomas Bruns speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor VVV.

