Trainer Quique Setién hoopt dat zijn spelersgroep niet negatief wordt beïnvloedt door de openlijke ruzie tussen sterspeler Lionel Messi en technisch directeur Éric Abidal. FC Barcelona speelt donderdag in de kwartfinales van de Copa del Rey uit tegen Athletic Club.

Setién wilde woensdag op de persconferentie zo min mogelijk zeggen over het conflict. "Deze situatie heeft geen invloed op mij en mijn enige belang is om te zorgen dat de spelers er ook niet door worden beïnvloed. Daar zal ik alles aan proberen te doen", zei de trainer van Barcelona.

"We spelen morgen een heel belangrijke wedstrijd, daar ben ik met mijn gedachten bij. Over al het andere heb ik geen controle en daar maak ik me dus ook niet druk om."

Dinsdagavond plaatste Messi een bericht op Instragram, waarin hij hard uithaalde naar Abidal. De Argentijnse vedette omcirkelde een citaat uit een interview van de technisch directeur, die zei dat de spelers van 'Barça' hun best niet meer deden onder Setiéns ontslagen voorganger Ernesto Valverde.

"De spelers zijn aansprakelijk voor wat er gebeurt op het veld en we zijn de eersten om toe te geven dat we niet goed gespeeld hebben", schreef Messi. "Maar wanneer je als lid van de directie (doelend op Abidal, red.) spreekt over de spelers, moet je ook namen noemen. Want als je dat niet doet, maak je alle spelers zwart en voed je de geruchten."

Barcelona-voorzitter keert terug om Abidal te spreken

De kritiek van Messi was volgens diverse Spaanse media aanleiding voor Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu om woensdagmiddag eerder dan gepland vanuit Brussel terug te vliegen naar Spanje. Er zou een onderhoud met Abidal gepland staan en lokale media speculeren over het ontslag van de Franse oud-verdediger.

Na het gedwongen vertrek van Valverde zijn de resultaten van Barcelona nog niet verbeterd. De Catalanen verloren de koppositie aan Real Madrid. De nieuwe coach hield zich op de vlakte over de technisch directeur die hem aanstelde.

"Bij elke club in de wereld zijn er problemen", bagatelliseerde Setién het conflict. "Ik zag Messi vandaag op de training gewoon lachen en plezier hebben. Hij was gretig om te trainen."

Zware blessure Dembélé baart Setién meer zorgen

"De blessure die Ousmane Dembélé deze week opliep, baart me meer zorgen dan de onvrede van Messi", zei de trainer. De Franse aanvaller scheurde zijn hamstring af en moet maandenlang revalideren.

"We missen Luis Suárez al voor enkele maanden en daar komt nu Dembélé bij. Ik had grote plannen met hem en het is jammer dat hij nu wegvalt. Maar ik heb grotere problemen gehad in mijn carrière en altijd een oplossing gevonden."

Messi behoort net als Frenkie de Jong gewoon tot de twintigkoppige selectie van Barcelona die donderdag afreist naar Baskenland. "We werken met optimisme en enthousiasme toe naar de wedstrijd", aldus Setién.