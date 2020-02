Mark van Bommel zou graag in de Bundesliga aan de slag gaan. Dat laat de eind vorig jaar bij PSV ontslagen trainer woensdag doorschemeren in het eerste interview sinds zijn gedwongen vertrek.

"De Bundesliga heeft mij altijd gefascineerd, als coach, als speler en als kind. Ik weet nog goed hoe ik als kleine jongen na mijn wedstrijd op zaterdag naar huis rende om naar de Bundesliga bij Sportschau te kijken", zegt Van Bommel woensdag tegen Bild.

Als middenvelder speelde van Bommel van 2006 tot 2011 voor Bayern München, waarmee hij twee keer de dubbel won. Toen in november Bayern-trainer Niko Kovac werd ontslagen, stond Van Bommels naam op een lijst van kandidaat-opvolgers bij verschillende Duitse media.

'Der Rekordmeister' stelde echter Hansi Flick aan als interim-manager tot het einde van het seizoen. Onder de voormalige assistent staat Bayern inmiddels bovenaan in de Bundesliga, waardoor de roep toeneemt om hem ook volgend seizoen hoofdtrainer te laten zijn.

Bayern is de laatste weken succesvol onder interim-trainer Hansi Flick. (Foto: Pro Shots)

Van Bommel spiegelt zich als trainer aan Guardiola

"Ik vond het al een heel mooi compliment dat mijn naam bij Bayern genoemd werd", zegt de 42-jarige Van Bommel. "De club heeft opgemerkt dat ik met PSV een idee had hoe voetbal gespeeld moet worden."

"Mijn speelplan is offensief, ik wil op de helft van de tegenstander domineren. Als je dan de bal een keer verliest, moet je hem zo snel mogelijk terugkrijgen. Dan is de tegenstander niet georganiseerd en krijg je vaak een kans."

"Josep Guardiola heeft dat spel geperfectioneerd bij zijn teams", zegt Van Bommel over de oud-trainer van onder meer Bayern, die nu werkzaam is bij Manchester City.

'Robben en Ribéry hadden jonge ploeg PSV kunnen helpen'

Over zijn gedwongen vertrek bij PSV laat Van Bommel zich slechts kort uit. "We speelden goed, maar pakten geen punten. Het is lastig voor een jonge spelersgroep om daarmee om te gaan. Uiteindelijk krijgt je als trainer de consequenties van het uitblijven van resultaten."

Van Bommel had in de zomer graag ervaren oud-spelers van Bayern aan de PSV-selectie toegevoegd. "Ik wilde Arjen Robben en Franck Ribéry naar Eindhoven halen. Die twee geroutineerde wereldsterren hadden met hun kwaliteit en voorbeeldfunctie het jonge team goed kunnen helpen."

Robben legde de aanbieding van PSV naast zich neer en beëindigde zijn carrière, Ribéry koos voor het Italiaanse Fiorentina.