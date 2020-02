Richard Masters, de baas van de Engelse Premier League, is het deels eens met de kritiek die veel supporters hebben op de VAR. De directeur vraagt echter ook om geduld.

Vooral de tijd die het nemen van een beslissing in beslag neemt, leidt tot veel ergernis onder de fans. Uit recent onderzoek bleek dat ruim twee derde van het publiek het voetbal minder leuk vindt sinds de komst van de VAR.

"Ik vind niet dat de VAR het voetbal schade toebrengt, maar ik ben het ermee eens dat er dingen zijn die beter kunnen", aldus Masters in een interview met de BBC.

"Afschaffing is geen optie. We moeten proberen de VAR beter te maken. In april gaan we met de clubs bespreken hoe de VAR er volgend seizoen moet uitzien en wat er aangepast moet worden."

Vorige maand kregen de scheidsrechter in de Premier League al de instructie om de monitor langs het veld te gaan gebruiken bij beslissingen over een rode kaart. In tegenstelling tot in de meeste landen - waaronder Nederland - werd het scherm langs de velden in Engeland nooit gebruikt.

'We zitten in een testfase'

Premier League-baas Masters begrijpt de frustraties van de fans. "We zitten nu en volgend seizoen in een testfase, waarbij we een balans proberen te vinden. We willen meer positiviteit en betere beslissingen in plaats van de negativiteit over vertraging en verwarring", zegt hij.

"Uiteraard leidt de manier waarop een besluit genomen wordt nog tot problemen, maar de VAR is niet slecht voor de sport. Het aantal bezoekers is gestegen, het aantal televisiekijkers is toegenomen en de Premier League is hartstikke gezond."

Begin dit kalenderjaar was Michael Oliver de eerste Engelse scheidsrechter die het scherm naast het veld gebruikte, al was dat in een FA Cup-duel. Hij gaf Luka Milivojevic van Crystal Palace toen rood in plaats van geel.

