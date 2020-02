Roda JC heeft Jean-Paul de Jong woensdag na ruim een half jaar ontslagen. De geplaagde Keuken Kampioen Divisie-club rekent de trainer de slechte resultaten van de laatste maanden aan.

De Jong tekende vorig jaar zomer voor een jaar bij Roda. Het was de eerste daad van de veelbesproken Mexicaan Mauricio García de la Vega, die zich opwierp als clubeigenaar, maar zijn beloftes niet inloste en in oktober onder druk van fans en personeel alweer vertrok.

Onder leiding van De Jong won Roda op 25 oktober voor het laatst een competitieduel. Sindsdien werden slechts zes punten gepakt, wat betekent dat de Kerkradenaars teleurstellend zeventiende staan in de Eerste Divisie.

In januari 2018 was De Jong voor het eerst hoofdtrainer, toen hij bij FC Utrecht de naar Ajax vertrokken Erik ten Hag opvolgde. Die periode werd ook geen succes, want Utrecht zette de clubicoon in september van dat jaar alweer aan de kant.

De 49-jarige De Jong is de vierde trainer die dit seizoen moet vertrekken bij een club uit de Keuken Kampioen Divisie. Eerder werden Robert Molenaar (Almere City), Ruud Brood (NAC Breda) en Ricardo Moniz (Excelsior) ontslagen.

Roda JC won recent ook niet van TOP Oss (0-0) en wacht al ruim drie maanden op een competitiezege. (Foto: Pro Shots)

Roda JC beleeft bewogen seizoen

Met de reuring rond García de la Vega en de sportieve en financiële problemen beleefde Roda al een roerig seizoen. De Limburgers kregen de begroting afgelopen zomer niet rond, wat leidde tot puntenaftrek en een aantal boetes.

Een kleine week geleden kwam er pas duidelijkheid: de begroting en garantstelling van Roda werden goedgekeurd door de KNVB, waarmee de club eindelijk voldoet aan de eisen voor een betaaldvoetballicentie.

De eerstvolgende wedstrijd van Roda is vrijdag, wanneer FC Den Bosch op bezoek komt in het Parkstad Limburg Stadion. Tijdens dat duel zit assistent Maurice Verberne als hoofdcoach op de bank.

Bekijk het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie