Phillip Cocu kijkt enorm uit naar de ontmoeting met Manchseter United in de vijfde ronde van de FA Cup. Zijn club Derby County won dinsdag met 4-2 van Northampton Town en werd bij de loting vervolgens gekoppeld aan de topclub.

De ontmoeting met United wordt vooral bijzonder voor Wayne Rooney. De vedette van Derby County speelt tegen de club waarvoor hij tussen 2004 en 2017 tot 559 officiële wedstrijden en 253 goals kwam.

"Ik weet zeker dat hij er klaar voor is. Hij staat tegenover de club waar hij zijn prachtige carrière heeft opgebouwd, dus dat is natuurlijk heel speciaal", aldus Cocu.

"Hij is teruggekomen uit de Verenigde Staten (waar Rooney voor DC United speelde, red.), kwam bij ons en mag nu tegen zijn oude club spelen. Het wordt prachtig, al geldt dat voor heel Derby County. We kijken er echt naar uit."

De 34-jarige Rooney had met een rake strafschop een aandeel in de 4-2-overwinning op Northampton, dat uitkomt op het vierde Engelse niveau. Derby County is de nummer dertien van het Championship.

De wedstrijden in de vijfde FA Cup-ronde worden gespeeld op 5 maart. Derby County speelt thuis. Bij de loting werden verder onder meer Chelsea en Liverpool aan elkaar gekoppeld.

Wayne Rooney benutte een strafschop tegen Northampton Town. (Foto: Pro Shots)