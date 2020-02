Jürgen Klopp is vol bewondering over het piepjonge Liverpool dat dinsdag van Shrewsbury Town won (1-0) in de vierde ronde van de FA Cup. De manager was zelf niet aanwezig op Anfield, net als zijn gehele selectie.

De replay van de wedstrijd tegen de League One-club viel voor Liverpool in de korte winterstop, die dit seizoen voor het eerst wordt gehouden in de Premier League. Klopp en zijn ploeg besloot daarom niet te spelen. Er stond een elftal van gemiddeld 19 jaar en 102 dagen, onder leiding van Liverpool onder 23-coach Neil Critchley.

"Ik kreeg direct na de wedstrijd al een berichtje van Klopp, waarin hij zei dat hij razend enthousiast was over ons spel. We hebben hem een wedstrijd tegen Chelsea bezorgd", zei Critchley na de bijzondere avond op Anfield.

In aanloop naar de wedstrijd had Klopp, die de wedstrijd via een stream op zijn laptop had bekeken, zich al laten gelden tegenover de jonge spelers, onder wie de achttienjarige Nederlanders Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg.

"Hij gaf ons in de middag wat advies en motiverende woorden, dat was heel mooi", aldus Critchley. "Hij zorgt voor duidelijkheid, geloof en motivatie. Dat zie je terug in het eerste elftal."

Manager Neil Critchley viert de overwinning op Shrewsbury Town met zijn spelers. (Foto: Pro Shots)

'Het was echt bijzonder'

De jonge ploeg van Liverpool versloeg Shrewsbury Town, dat uitkomt op het derde niveau van Engeland, met 1-0 door een eigen doelpunt. De treffer viel in de 75e minuut en was volgens Critchley terecht.

"De volwassenheid die de jonge spelers hebben laten zien, was echt bijzonder. Ze hebben ervoor gezorgd dat ik negentig minuten lang rustig heb kunnen zitten. We hadden de betere kansen en hebben verdiend gewonnen."

Liverpool was veroordeeld tot een replay tegen Shrewsbury nadat de eerste wedstrijd verrassend in 2-2 eindigde. De afwezigheid van Klopp en zijn sterspelers viel in Engeland niet bij iedereen in goede aarde; sommigen zagen het als een gebrek aan respect jegens de tegenstander en de FA Cup.