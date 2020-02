De Nederlanders Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg hebben zich dinsdag met het jongste team van Liverpool ooit geplaatst voor de vijfde ronde van de FA Cup. Het Derby County van trainer Phillip Cocu won ook in de vierde ronde.

De bijzondere wedstrijd tussen Liverpool en League One-club Shrewsbury Town op Anfield eindigde in een 1-0-zege voor de thuisploeg. Ro-Shaun Williams maakte in de 75e minuut met een eigen treffer de enige goal, nadat een doelpunt van Shrewsbury was afgekeurd wegens buitenspel.

Het bekerduel zorgde de afgelopen anderhalve week voor flink wat ophef, omdat Liverpool-manager Jürgen Klopp besloot om al zijn vaste selectiespelers rust te geven en "de kinderen" een kans te geven. De Duitser was zelf ook niet in het stadion; hij bekeek het duel via een stream op zijn laptop.

De eerste wedstrijd eindigde eind vorige maand in 2-2, waardoor er een replay nodig was. Die viel midden in de week 'winterpauze' van de Premier League-koploper en Klopp wilde zijn spelers niet hun vakantie afnemen. "Ik denk dat iedereen het erover eens is dat er iets moet veranderen in het speelschema en mensen moeten zich dan ook uitspreken", zei de manager.

Neil Critchley, de trainer van Liverpool onder 23, stond langs de lijn. Hij stelde een basis met een gemiddelde leeftijd van 19 jaar en 102 dagen op, het jongste elftal uit de clubgeschiedenis. Curtis Jones (19) was de jongste Liverpool-aanvoerder ooit en Hoever (18) en Van den Berg (18) stonden samen negentig minuten centraal in de defensie.

Wayne Rooney scoorde één keer voor Derby County. (Foto: Getty Images)

Rooney helpt Derby aan duel met Manchester United

Cocu plaatste zich met Derby County door een 4-2-zege op Northampton Town voor de vijfde ronde van de FA Cup. Daarin wacht voor aanvoerder/assistent Wayne Rooney een speciale ontmoeting met Manchester United, de club waarvoor hij tussen 2004 en 2017 schitterde.

Anderhalve week geleden speelde Derby County op bezoek bij Northampton Town met 0-0 gelijk, waardoor de ploegen dinsdagavond op herhaling moesten in de vierde ronde van de FA Cup.

In het eigen Pride Park liet Championship-club Derby - met de Nederlander Kelle Roos op doel - zich niet nog een keer verrassen door Northampton Town, dat als de nummer vijf van de League Two twee divisies lager speelt dan het team van Cocu.

Door goals van Andre Wisdom en Duane Holmes stond de thuisploeg bij rust met 2-0 voor. Nicky Adams maakte vlak na rust de aansluitingstreffer, maar daarna liep Derby County weer uit via Jack Marriott en Rooney (strafschop). Northampton-middenvelder Sam Hoskins bepaalde de eindstand op 4-2 door een penalty raak te schieten.