Lionel Messi heeft dinsdag uitgehaald naar technisch directeur Eric Abidal van FC Barcelona. De sterspeler van de Catalanen is niet blij met enkele uitspraken die de oud-prof eerder op de dag deed in een interview.

Abidal gaf tegenover het Spaanse Sport tekst en uitleg over het ontslag van trainer Ernesto Valverde vorige maand en zei daarbij onder meer dat veel spelers niet tevreden waren en hun best niet meer deden.

Die woorden schoten bij Messi in het verkeerde keelgat, die via een Instagram Story reageerde op Abidal. Hij had in een screenshot de bewuste passage omcirkeld en daaronder wat geschreven, maar de post ook al snel weer verwijderd.

"Ik doe dit niet graag, maar ik vind dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn beslissingen. De spelers zijn aansprakelijk voor wat er gebeurt op het veld en we zijn de eersten om toe te geven dat we niet goed gespeeld hebben", zo viel er te lezen.

"Maar wanneer je als lid van de directie (doelend op Abidal, red.) spreekt over de spelers, moet je ook namen noemen. Want als je dat niet doet, maak je alle spelers zwart en voed je de geruchten."

Setién opvolger van Valverde

FC Barcelona stuurde Valverde de lijn uit vlak nadat de ploeg had verloren van Atlético Madrid in de halve finales van de Spaanse supercup en daarmee slechts één van de laatste vijf wedstrijden had gewonnen.

Quique Setién werd meteen aangesteld als Valverdes opvolger en onder diens leiding is FC Barcelona inmiddels de koppositie in La Liga kwijtgeraakt aan aartsrivaal Real Madrid (het verschil bedraagt drie punten).

FC Barcelona gaat donderdag op bezoek bij Athletic Bilbao in de kwartfinales van de Copa del Rey. Frenkie de Jong is ook bij Setién verzekerd van een basisplaats, maar krijgt de laatste weken wel wat kritiek op zijn spel in de Spaanse media.