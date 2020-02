RB Leipzig is dinsdag uitgeschakeld in de achtste finales van de DFB-Pokal. De nummer twee van de Bundesliga verloor met 3-1 op bezoek bij Eintracht Frankfurt.

Leipzig kwam al na ruim een kwartier spelen op een 1-0-achterstand door een rake strafschop van André Silva, waarna het vlak na rust ook nog eens 2-0 werd dankzij een doelpunt van voormalig FC Groninger-speler Filip Kostic.

Het elftal van trainer Julian Nagelsmann bracht halverwege de tweede helft de spanning nog wel terug via een treffer van winteraankoop Dani Olmo, maar zag Frankfurt in de blessuretijd nog uitlopen tot 3-1 door opnieuw een treffer van Kostic.

Bij Frankfurt ontbrak Bas Dost. De spits meldde zich vrijdag in het ziekenhuis omdat hij opnieuw last had gekregen van zijn maag - hij ontbrak om die reden vorige week al een keer op de training - en nader moest worden onderzocht.

Naast Frankfurt plaatste dinsdag ook Fortuna Düsseldorf (2-5 tegen 1. FC Kaiserslautern) zich voor de kwartfinales. Later op de avond staan ook nog de wedstrijden Schalke 04-Hertha BSC en Werder Bremen-Borussia Dortmund op het programma.