Borussia Dortmund is dinsdag uitgeschakeld in de achtste finales van de DFB-Pokal. De nummer drie van de Bundesliga verloor ondanks weer een doelpunt van Erling Haaland met 3-2 op bezoek bij Werder Bremen.

Dortmund stond tegen Bremen, waarbij aanvoerder Davy Klaassen een basisplaats had, al na een half uur spelen verrassend op een 2-0-achterstand door treffers van Davie Selke en Leonardo Bittencourt.

Trainer Lucien Favre bracht daarop halverwege Haaland in het veld. Het negentienjarige supertalent, dat in de winter werd overgenomen van Red Bull Salzburg, maakte niet veel later de 2-1. Dat was alweer zijn achtste goal in slechts vier wedstrijden.

Dortmund slaagde er niet in om langszij te komen, want Bremen liep vrijwel direct uit naar 3-1 via oud-Vitessenaar Milot Rashica en daarna viel alleen nog de 3-2 van Giovanni Reyna.

Ook Leipzig strandt in achtste finales

Naast Dortmund strandde ook RB Leipzig in de achtste finales. De nummer twee van de Bundesliga ging met 3-1 onderuit bij Eintracht Frankfurt, waarbij Bas Dost nog altijd ontbrak vanwege maagproblemen.

Leipzig kwam na ruim een kwartier spelen op een 1-0-achterstand door een rake strafschop van André Silva, waarna het vlak na rust ook nog eens 2-0 werd dankzij een doelpunt van voormalig FC Groninger-speler Filip Kostic.

Het elftal van trainer Julian Nagelsmann bracht halverwege de tweede helft de spanning nog wel terug via winteraankoop Dani Olmo, maar zag Frankfurt in de blessuretijd nog uitlopen naar 3-1 door opnieuw een treffer van Kostic.

Behalve Bremen en Frankfurt plaatsten ook Fortuna Düsseldorf (2-5 tegen 1. FC Kaiserslautern) en Schalke 04 (3-2 na verlenging tegen Hertha BSC) zich voor de volgende ronde.

PSG zet weer stap richting kampioenschap

Paris Saint-Germain zette weer een stap richting het kampioenschap in de Ligue 1. De titelverdediger won nipt met 1-2 bij middenmoter FC Nantes en vergrootte de voorsprong op nummer twee Olympique Marseille tot liefst vijftien punten.

PSG leidde na een klein uur spelen met 0-2 door doelpunten van Mauro Icardi en Thilo Kehrer, maar na de 1-2 van Moses Simon werd het toch nog even spannend.

Bij PSG speelden zo'n beetje alle sterren. Trainer Thomas Tuchel besloot zijn spelers niet te straffen voor het bezoeken van het feestje van ploeggenoot Neymar, die zondag zijn verjaardag vierde in een nachtclub in Parijs.

Mitchel Bakker behoorde tot de wedstrijdselectie van PSG, maar bleef op de bank. De linksback, die afgelopen zomer transfervrij werd overgenomen van Ajax, debuteerde vorige week als invaller in het bekerduel met Pau (0-2-zege).

