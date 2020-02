Tottenham Hotspur-manager José Mourinho, die zondag voor een veelbekeken filmpje zorgde met zijn reacties tijdens het duel met Manchester City (2-0-zege), denkt dat het tv-scherm van de VAR ervoor zorgt hij sneller emotioneel wordt langs de lijn.

"Dat er tegenwoordig een scherm voor onze neus staat tijdens wedstrijden, is niet goed voor onze emoties", zei Mourinho dinsdag op zijn persconferentie voor het FA Cup-duel met Southampton van woensdag.

"We kijken als coaches namelijk naar dat scherm en zien precies hetzelfde als de VAR. Dat betekent dat de scheidsrechter situaties vaak slechter ziet dan wij, want zij staan op het veld en het spel gaat met 200 kilometer per uur. Mijn reactie van zondag was gebaseerd op wat ik op het scherm zag."

Mourinho was aan het eind van de eerste helft van het duel met City in eerste instantie zichtbaar heel blij, omdat zijn keeper Hugo Lloris een strafschop van Ilkay Gündogan stopte en de VAR vrijwel direct daarna niet nog een penalty gaf na een duel tussen Lloris en Raheem Sterling.

De stemming van de Portugese trainer veranderde volledig toen zijn assistent João Sacramento hem erop wees dat Sterling een tweede gele kaart had kunnen krijgen voor een schwalbe. Mourinho sprong van de bank en rende naar de vierde official om woedend verhaal te halen.

De beelden van de snelle stemmingswisseling bij de Tottenham-manager zijn inmiddels door miljoenen mensen bekeken op sociale media. "Ik ben op een grappige manier in het nieuws gekomen, niet op een goede manier", reageerde Mourinho. "Ik ben om de verkeerde redenen viral gegaan."

Voor de gebruikers van de app: klik op de video om de reacties van José Mourinho in het duel met Manchester City te bekijken.

Bergwijn mag niet meedoen tegen Southampton

Tottenham Hotspur won het Premier League-duel met City door goals van Steven Bergwijn en Son Heung-min in de tweede helft. Dankzij zijn doelpunt beleefde Bergwijn een droomdebuut, nadat hij vorige week voor 32 miljoen euro overkwam van PSV.

De Nederlandse aanvaller zal woensdag niet in actie komen tegen Southampton, omdat hij niet speelgerechtigd is.

Het duel in de vierde ronde van de FA Cup is een replay van de wedstrijd van 25 januari in Southampton (1-1). Omdat Bergwijn toen nog geen speler van de 'Spurs' was, mag hij woensdag ook niet meedoen. Het bekerduel in Londen begint om 20.45 uur Nederlandse tijd.