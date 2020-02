Twee Zuid-Koreaanse voetbalfans zijn dinsdag door een rechter in Seoel in het gelijk gesteld in hun zaak tegen een bedrijf dat afgelopen zomer een oefenduel van Juventus in Zuid-Korea had geregeld. De twee waren boos omdat superster Cristiano Ronaldo niet meedeed.

De rechter bepaalde dat het bedrijf The Fasta Inc aan beide fans een schadevergoeding van 371.000 won (omgerekend ruim 280 euro) moet betalen.

Juventus speelde eind juli een vriendschappelijke wedstrijd in Seoel tegen de beste spelers van de Zuid-Koreaanse competitie (de K League). The Fasta had beloofd dat Ronaldo minimaal een helft zou spelen, maar de vedette van de Italiaanse topclub bleef de hele wedstrijd op de bank.

"The Fasta heeft fans van Ronaldo misleid en zo voor psychisch leed gezorgd", zegt Kim Min-ki, de advocaat die de twee Zuid-Koreanen bijstond, tegen persbureau Reuters. "Voor zijn fans stond het niet meespelen van Ronaldo gelijk aan het verliezen van een speler die ze hun hele leven bewonderd hebben."

De 65.000 kaartjes voor de wedstrijd van Juventus waren binnen drie minuten uitverkocht. In aanloop naar het duel werd de beeltenis van Ronaldo veel gebruikt in advertenties.

De K League haalde een paar dagen na het niet meedoen van Ronaldo al hard uit naar Juventus. "De K League voelt zich teleurgesteld en voor de gek gehouden door het schaamteloze gedrag van Juventus", schreef de organisatie in een verklaring. "We dringen aan op excuses en uitleg over het ontbreken van Ronaldo."

Cristiano Ronaldo maakte afgelopen weekend zijn vijftigste goal voor Juventus. (Foto: Pro Shots)