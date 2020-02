Bayern München moet het minimaal een maand zonder Ivan Perisic stellen. De aanvaller heeft dinsdag op de training een gebroken enkel opgelopen.

Trainer Hansi Flick bevestigde op een persconferentie dat Perisic een enkelbreuk heeft. De Kroaat zal vier weken moeten herstellen, pas daarna kan hij de training hervatten.

De 31-jarige Perisic liep zijn blessure op bij een tackle van ploeggenoot Álvaro Odriozola. "Aanvankelijk zag het er niet zo ernstig uit, maar nu blijkt het toch om een breuk te gaan", zei Flick.

Perisic, die in 2018 met Kroatië de WK-finale speelde, wordt dit seizoen door Bayern gehuurd van Internazionale. De vleugelspeler speelde vijftien Bundesliga-duels en maakte daarin vier doelpunten.

Belangrijke duels op komst voor Bayern

Flick heeft meerdere blessurezorgen, want ook vleugelaanvallers Kingsley Coman en Serge Gnabry zijn niet volledig fit. Daarnaast ontbreken voorlopig ook Lucas Hernández, Javi Martínez en Niklas Süle door blessures.

Er breken belangrijke weken aan voor 'Der Rekordmeister'. Woensdag speelt de ploeg thuis tegen Hoffenheim in de DFB-Pokal. Zondag speelt de koploper in de Bundesliga opnieuw thuis tegen naaste achtervolger RB Leipzig en eind deze maand gaat Bayern op bezoek bij Chelsea in het heenduel van de achtste finales in de Champions League.