Bayern München moet het minimaal een maand zonder Ivan Perisic stellen. De aanvaller heeft dinsdag op de training een gebroken enkel opgelopen. FC Barcelona moet voorlopig Ousmane Dembélé missen. Die aanvaller heeft een terugval in zijn herstel van een hamstringblessure.

Trainer Hansi Flick bevestigde op een persconferentie dat Perisic een enkelbreuk heeft. De Kroaat zal eerst vier weken moeten herstellen en kan pas daarna weer individueel trainen.

Perisic liep zijn blessure op bij een tackle van ploeggenoot Álvaro Odriozola. "Aanvankelijk zag het er niet zo ernstig uit, maar nu blijkt het toch om een breuk te gaan", zei Flick.

Perisic, die in 2018 met Kroatië de WK-finale haalde, wordt dit seizoen door Bayern gehuurd van Internazionale. Hij speelde vijftien Bundesliga-duels en maakte daarin vier doelpunten.

Bayern heeft de nodige blessurezorgen, want ook Kingsley Coman en Serge Gnabry zijn niet volledig fit en Lucas Hernández, Javi Martínez en Niklas Süle ontbreken nog een tijdje.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga

Dembélé heeft scheur in hamstring

Barcelona meldde op sociale media dat Dembélé maandag op de training een scheur in zijn hamstring heeft opgelopen, zo is gebleken na onderzoek in het ziekenhuis.

De Catalanen geven nog niet te kennen hoe lang Dembélé nog precies is uitgeschakeld, maar de verwachting is dat hij er nog minimaal vier weken uitligt.

Dembélé kwakkelt al lange tijd met een hamstringblessure. Hij is al zo'n twee maanden niet inzetbaar, maar leek maandag juist weer op de goede weg doordat hij de groepstraining hervatte.

Barcelona had een terugkeer van Dembélé goed kunnen gebruiken, want de ploeg kan in de rest van dit seizoen al niet meer beschikken over Luis Suárez wegens een knieblessure.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga