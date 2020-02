Coach Thomas Tuchel van Paris Saint-Germain is niet van plan om spelers disciplinair te straffen voor het bezoeken van het feestje van ploeggenoot Neymar. De aanvaller vierde zondagavond zijn aanstaande verjaardag in een nachtclub in Parijs, terwijl PSG dinsdag al in actie komt tegen FC Nantes.

Neymar, die woensdag 28 jaar wordt, zit zelf overigens niet in de selectie voor die uitwedstrijd in de Ligue 1. De Braziliaan liep zaterdag in de eenvoudig gewonnen thuiswedstrijd tegen Montpellier (5-0) een ribblessure op.

Zo'n 24 uur later gaf hij in Parijs een themafeestje, waar onder anderen ploeggenoten Ángel Di María, Edinson Cavani en Marco Verratti aanwezig waren. Ook de geblesseerde Memphis Depay van Olympique Lyon was uitgenodigd door Neymar.

"Is dit de beste manier om je voor te bereiden op een wedstrijd? Nee, zeker niet", onderstreepte Tuchel maandagavond op zijn persconferentie. "Maar er gebeuren ergere dingen op de wereld. Ik wil mijn spelers altijd beschermen. Dat is nu wat moeilijker door dat feestje, maar we moeten het niet zo zwart-wit zien."

'Geven mensen kans om slecht over ons te praten'

De Duitse coach gaf zondagavond al aan dat hij het feestje van Neymar als een afleiding ziet en dat hij de uitnodiging zelf afslaat. Tuchel vindt dat zijn spelers op deze manier de indruk wekken dat ze de competitie niet serieus genoegen nemen.

"Het is jammer dat we mensen nu de kans geven om slecht over ons te praten. We zullen ons aan de situatie moeten aanpassen. Ik ga in ieder geval geen spelers thuislaten of op de bank zetten omdat ze uit zijn gegaan en een feestje hebben gevierd."

De wedstrijd tussen koploper Paris Saint-Germain en nummer negen FC Nantes begint dinsdag om 21.05 uur. De Parijzenaars staan er in de competitie uitstekend voor; nummer twee Olympique Marseille heeft liefst twaalf punten minder.

