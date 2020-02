Napoli lijkt de weg omhoog langzaam maar zeker te vinden na een zeer teleurstellende seizoensstart. De topclub uit Napels won maandag met 2-4 bij Sampdoria en boekte daarmee de derde zege op rij en de vierde in de laatste vijf duels.

De ploeg van Gennaro Gattuso, die in de loop van dit seizoen de ontslagen Carlo Ancelotti opvolgde, won in de vorige speelronde al met 2-1 van koploper Juventus en was een week eerder met 1-0 te sterk voor Lazio in de Coppa Italia.

Tegen Sampdoria opende oud-Ajacied Arek Milik ondanks een brandende fakkel op het veld al vroeg de score en maakte Eljif Elmas er snel 0-2 van. Fabio Quagliarella en Manolo Gabbiadini (penalty) trokken de stand gelijk, maar in de slotfase sloegen Diego Demme en voormalig PSV'er Dries Mertens toe namens Napoli.

Napoli, dat de laatste vier seizoenen steevast in de top drie eindigde, staat ondanks de zeges op Juventus en Sampdoria nog slechts tiende in de Serie A. Het gat naar de Champions League-plaatsen is negen punten. De topclub heeft nog zestien speelrondes de kans om zich in de top vier te nestelen.

Bovendien is Napoli nog op twee andere fronten in de race. Volgende week woensdag is Internazionale de tegenstander in de halve finales van de Coppa Italia en in de knock-outfase van de Champions League heet de opponent FC Barcelona.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A