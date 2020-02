Jong Ajax heeft maandagavond een einde gemaakt aan de lange ongeslagen reeks van Go Ahead Eagles. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag won overtuigend met 5-1 op sportpark De Toekomst.

Het was al snel 2-0 dankzij rake penalty's van Danilo Pereira en Brian Brobbey. Met goals in de 33e en 55e minuut maakte aanvaller Danilo zijn hattrick compleet. Maarten Pouwels redde vervolgens de eer en het slotakkoord was voor Ajacied Quinten Timber.

Beide ploegen eindigden met tien man. Na ruim een uur kreeg Jong Ajax-aanvoerder Kik Pierie zijn tweede gele kaart en met nog twintig minuten te gaan werd een charge van Go Ahead-verdediger Gino Bosz met rood bestraft.

De ruime nederlaag betekent voor Go Ahead het einde van een imposante reeks. De club uit Deventer was liefst 22 wedstrijden ongeslagen (bekerduels meegerekend) en had daarmee het clubrecord uit 1918 verbeterd.

Jong Ajax boekte alweer de vijftiende overwinning van het seizoen en hoeft in de Keuken Kampioen Divisie alleen SC Cambuur voor zich te dulden. Het verschil met de koploper is een punt.

Jong FC Utrecht-FC Dordrecht, de andere wedstrijd van maandagavond in de Keuken Kampioen Divisie, eindigde door een late gelijkmaker van de bezoekers in 1-1. De Utrechters staan in de middenmoot, terwijl Dordrecht de voorlaatste plek bezet.

Jong Ajax nam dankzij twee rake strafschoppen al snel afstand van Go Ahead Eagles. (Foto: Pro Shots)

