Ajax moet het weken zonder de geblesseerde Quincy Promes en Joël Veltman doen, zo heeft de club maandag bekendgemaakt. De kwetsuur van Ryan Babel, die zondag net als zijn ploeggenoten uitviel tegen PSV, valt mee.

Promes staat weken aan de kant vanwege schade aan zijn hamstring, die hij in de eerste helft opliep toen hij Babel wilde aanspelen met een hakje. Eerder in de wedstrijd had Promes voor het enige doelpunt van de wedstrijd gezorgd.

Veltman viel voor rust uit met een pijnlijke knie - het gewricht waaraan hij al eens zwaar geblesseerd raakte - en mist zeer waarschijnlijk ook de komende wedstrijden. Hij moet een week rust houden en wordt daarna verder onderzocht.

"Ik was even bang dat het een kruisbandblessure zou zijn, maar gelukkig is dat vandaag uitgesloten", zegt de 28-jarige verdediger op de site van Ajax.

Babel liet zich tegen PSV in de tweede helft wisselen en heeft een kneuzing aan zijn rechterbilspier. De verwachting is dat de aanvaller, die wordt gehuurd van Galatasaray, later deze week weer aansluit bij de groepstraining.

Joël Veltman werd tegen PSV vervangen door Perr Schuurs. (Foto: Pro Shots)

Ajax staat voor drukke periode

De wekenlange afwezigheid van Promes en Veltman is slecht nieuws voor Ajax, dat het ook al een tijdje moet stellen zonder Daley Blind, Hakim Ziyech, David Neres en Zakaria Labyad. Promes keerde vorige maand juist terug van een kuitblessure.

Ajax wacht een drukke maand. De ploeg van trainer Erik ten Hag gaat zondag op bezoek bij FC Utrecht en reist drie dagen later naar Arnhem voor een duel met Vitesse in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker.

Bovendien volgt op 20 en 27 februari een confrontatie met het Spaanse Getafe in de knock-outfase van de Europa League. RKC Waalwijk (thuis) en Heracles Almelo (uit) zijn deze maand in de competitie de overige tegenstanders voor de Eredivisie-koploper. Op 1 maart komt concurrent AZ naar de Johan Cruijff ArenA.

Stand top 5 Eredivisie 1. Ajax 21-50 (62-19)

2. AZ 21-47 (46-15)

3. Feyenoord 21-40 (41-30)

4. Willem II 21-40 (31-23)

5. PSV 21-36 (44-26)

NUsport Eredivisiespel Voorspel hier de uitslagen van alle Eredivisie-duels en maak kans op mooie prijzen

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie