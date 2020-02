Peter Hyballa is de nieuwe trainer van NAC Breda. De 44-jarige Duitser werd maandag aangesteld als opvolger van de op Oudjaarsdag ontslagen Ruud Brood.

Hyballa tekent een contract voor anderhalf jaar bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Hij was in Nederland eerder werkzaam bij NEC, waar hij in april 2017 werd ontslagen. De flamboyante trainer zal dinsdag voor het eerst voor de groep staan in Breda.

NAC degradeerde vorig seizoen uit de Eredivisie en ook een niveau lager vallen de prestaties vooralsnog tegen. De Brabanders staan slechts zesde in de Eerste Divisie, twaalf punten achter koploper SC Cambuur.

In het bekertoernooi zorgde NAC wel voor een daverende verrassing door in de achtste finales PSV met 2-0 te verslaan. Dat gebeurde onder leiding van interim-trainer Willem Weijs, die door de komst van Hyballa terugkeert naar zijn oude functie als trainer van Jong NAC.

NAC zag af van kandidaat Van Wonderen

Eerder zag het ernaar uit dat NAC zou kiezen voor Kees van Wonderen als definitieve opvolger van Brood. Na meerdere gesprekken besloot de club echter toch niet met de oud-international in zee te gaan.

"We zijn zorgvuldig te werk gegaan in de zoektocht naar een nieuwe trainer", zegt technisch directeur Tom van den Abeele. "We hebben met meerdere kandidaten gesproken en zijn tot de conclusie gekomen dat Hyballa het beste bij de kernwaarden van de club past."

Hyballa werd een maand geleden ontslagen bij het Slowaakse FC DAC, na onenigheid over contractverlenging. Bij NAC wacht hem meteen een drukke periode: de club speelt de komende vijftien dagen drie competitieduels en de kwartfinale in de beker, uit tegen AZ.

