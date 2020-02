Ajax Cape Town heeft maandag vol ontsteltenis gereageerd op het verrassende vertrek van trainer Andries Ulderink. Volgens de club uit Zuid-Afrika ligt de huidige schorsing van hoofd jeugdopleiding Hans Vonk ten grondslag aan zijn ontslag.

Ruim een week geleden werd al bekend dat de vijftigjarige Ulderink aan het einde van het seizoen zou vertrekken bij Ajax Cape Town, maar hij meldde zich vrijdag om onbekende reden ziek.

De satellietclub van de Amsterdammers maakt nu bekend waarom de Nederlander per direct was gestopt met zijn werkzaamheden: volgens Ajax Cape Town heeft het plotselinge ontslag van Ulderink alles te maken de situatie van Vonk, die voorlopig op non-actief is gesteld vanwege "serieuze beschuldigingen van wangedrag".

Ulderink zou hebben geëist dat die schorsing per direct opgeheven moest worden. "Het is extreem teleurstellend dat de coach zijn beslissing baseert op de schorsing van Vonk, want die zaak heeft niets te maken met zijn functie. De timing van zijn vertrek, zo midden in het seizoen, is al helemaal verbazingwekkend", zegt directeur Ari Efstathiou in een verklaring op de site van Ajax Cape Town.

"Het is bovendien onprofessioneel en volledig onacceptabel dat een werknemer van de club dreigt te vertrekken als de schorsing van Vonk niet wordt opgeheven. Dat geldt al helemaal voor de hoofdtrainer. We laten ons niet chanteren. Daarom had ik geen andere keuze dan zijn ontslag accepteren."

Ulderink sinds eind 2018 coach van Ajax Cape Town

Het is niet bekend waar Vonk van verdacht wordt. Ajax Cape Town laat weten dat er nog geen beslissing is genomen over eventuele disciplinaire maatregelen tegen de voormalige doelman van Ajax. De kans is aanwezig dat Vonk zijn werkzaamheden gewoon mag hervatten.

Ulderink was sinds eind 2018 de trainer van Ajax Cape Town, dat dat jaar voor het eerst sinds het bestaan uit de Premier Soccer League degradeerde. De in 1999 opgerichte satellietclub van Ajax staat op dit moment eerste op het tweede Zuid-Afrikaanse niveau.

De vijftigjarige Vonk stond meerdere jaren als doelman onder contract bij Ajax Cape Town, waar hij 118 officiële wedstrijden voor speelde, en keerde er in 2017 terug als hoofd jeugdopleiding.