Navarone Foor vertrekt na 3,5 jaar bij Vitesse om in de Verenigde Arabische Emiraten te gaan voetballen. De 27-jarige middenvelder tekent een contract bij Al Ittihad Kalba.

Omdat de transfermarkt in de Verenigde Arabische Emiraten drie dagen later sluit dan in Nederland, kon de deal maandag nog worden beklonken. Foor tekent bij zijn nieuwe club voor anderhalf jaar.

Foor stond zaterdag nog in de basis in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (0-0). In totaal kwam hij bij de Arnhemse club tot 89 competitieduels, waarin hij veertien keer scoorde.

Hoewel Foor een basisspeler is in het team van trainer Edward Sturing, besloot Vitesse de speler niets in de weg te leggen. "We gunnen hem deze stap van harte", zegt technisch directeur Marc van Hintum. "En voor Vitesse was het een financieel aantrekkelijke deal."

Foor, wiens contract aan het einde van het seizoen zou aflopen, maakte in 2016 de beladen overstap van aartsrivaal NEC naar Vitesse. Daar boekte de voormalig jeugdinternational zijn grootste succes door in 2017 de KNVB-beker te winnen.

Vooruitlopend op het vertrek van Foor trok Vitesse in de winterse transferperiode al de Noor Sondre Tronstad aan. De middenvelder kwam per direct over van Haugesund.

