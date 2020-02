Jürgen Locadia vervolgt zijn carrière definitief in de Verenigde Staten bij FC Cincinnati. De club van trainer Ron Jans neemt de spits over van Brighton & Hove Albion.

De 26-jarige Locadia speelde de eerste seizoenshelft nog op huurbasis voor Hoffenheim, maar Brighton besloot hem op Deadline Day terug naar Engeland te halen. Op dat moment gingen er al geruchten over een avontuur bij Cincinnati. Hij arriveerde zondag in de VS om zijn transfer af te ronden.

Voor Locadia wordt Cincinnati zijn derde buitenlandse club. De aanvaller begon zijn carrière in 2011 bij PSV en vertrok in januari 2018 naar Brighton, dat naar verluidt 16 miljoen euro voor hem betaalde. Hij was op dat moment de duurste speler uit de geschiedenis van de Premier League-club.

In zijn eerste half jaar kwam Locadia mede door blessureleed slechts tot zes competitieduels, maar vorig seizoen speelde hij wel 33 officiële wedstrijden namens Brighton. Daarin kwam hij vier keer tot scoren. In dienst van Hoffenheim was hij in elf duels eveneens goed voor vier goals.

Bij FC Cincinnati staat voormalig FC Groningen-coach Jans voor de groep als trainer. Het nieuwe seizoen in de MLS begint al op 29 februari. Cincinnati, dat het seizoen op 1 maart begint met een uitwedstrijd tegen New York Red Bulls, komt net als het Atlanta United van Frank de Boer uit in de Eastern Conference.