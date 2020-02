Bobby Adekanye zag zondag een droom werkelijkheid worden door voor het eerst in zijn carrière te scoren in de Serie A. De twintigjarige aanvaller, die al meerdere jeugdinterlands speelde voor Oranje, maakte het laatste doelpunt voor Lazio in het met 5-1 gewonnen duel met SPAL.

"Dit is een gevoel dat ik niet kan beschrijven", zei Adekanye tegen het Leidsch Dagblad. "Het is ongelooflijk, hier heb ik al sinds mijn vijfde jaar van gedroomd. Nu is het eindelijk waar geworden, dus ik ben superblij. Ik heb mezelf beloond voor het harde werken."

De voormalige jeugdspeler van Ajax en PSV moet het bij Lazio voorlopig nog doen met invalbeurten, al heeft hij er alle vertrouwen in dat zijn eerste basisplaats in de Serie A eraan zit te komen.

"Ik denk dat ik er wel heel dichtbij zit. Het elftal draait goed, dus ik begrijp wel dat de trainer niet snel dingen wil veranderen. Maar als ik m'n goaltjes blijf meepikken en belangrijk ben, heb ik er alle vertrouwen in dat hij me wel een kans gaat geven."

Bobby Adekanye mocht in de 49e minuut invallen en wist tien minuten later al te scoren. (Foto: Pro Shots)

Adekanye gelooft in titel met Lazio

Adekanye staat sinds 2019 onder contract bij Lazio, dat hem overnam uit de jeugd van Liverpool. De aanvaller uit Alpen aan den Rijn, die naast de Nederlandse ook over de Nigeriaanse nationaliteit beschikt, vreest niet dat het bij één doelpunt zal blijven.

"Ik hoop dat ik er nog meer in kan prikken, maar ik heb geen getal in mijn hoofd. Stapje voor stapje. Ik sta pas aan het begin van mijn carrière."

Lazio is bezig aan een uitstekend seizoen in de Serie A. De ploeg staat derde en heeft koploper Juventus en Internazionale nog in het vizier.

"Natuurlijk dromen we van het kampioenschap", blikte Adekanye hoopvol vooruit. "Daar geloof ik ook in. We hebben een goede mix van spelers: jong en gretig."

