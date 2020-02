Tottenham Hotspur boekte zondag een fraaie 2-0-zege op Manchester City, maar manager José Mourinho voelde zich na de Premier League-wedstrijd toch geroepen om een sneer uit te delen aan de VAR. De Portugees vindt dat Raheem Sterling rood had moeten krijgen in Londen.

Manchester City-aanvaller Sterling ging al in de twaalfde minuut in de fout met een grove charge op middenvelder Dele Alli, een overtreding die volgens Mourinho met direct rood bestraft had moeten worden. Scheidsrechter Mike Dean koos echter voor geel en de VAR steunde hem daarin.

"Hoe langer de bal in het spel is, des te langer de VAR herhalingen kan bekijken en uiteindelijk tot een goede beslissing kan komen. Maar de wedstrijd startte nu met een verkeerde beslissing. Sterling had rood moeten krijgen", was een geïrriteerde Mourinho duidelijk op zijn persconferentie.

Aan het einde van de eerste helft liet de 57-jarige Portugees opnieuw zijn onvrede blijken over de arbitrage. Mourinho sprong na een vermeende schwalbe van Sterling woedend van zijn stoel om samen met zijn assistent bij de vierde official een tweede gele kaart te eisen, maar hij kreeg nul op rekest.

Voor de app-gebruikers: klik op bovenstaande tweet om te zien hoe een woedende Mourinho om een tweede gele kaart voor Raheem Sterling vraagt.

'Dean floot een goede wedstrijd'

Hoewel de VAR bij dat tweede moment niet in mocht grijpen, sprong Mourinho na de wedstrijd opmerkelijk genoeg in de bres voor scheidsrechter Dean. De coach van de 'Spurs' vindt dat de VAR de arbiter op het veld veel beter moet helpen.

"Ik weet dat Mike Dean een zware baan heeft. Het is op dit hoge tempo lastig om alles te kunnen zien, want het gaat van hot naar her. Ik zou zelf geen scheidsrechter willen en kunnen zijn", aldus Mourinho, die dit seizoen vaker kritisch was op de VAR.

"Soms fungeer ik tijdens de trainingen als scheidsrechter, maar dan realiseer ik me dat het te moeilijk is. Wat mij betreft heeft Dean een goede wedstrijd gefloten. Het probleem ligt bij de VAR."

Overigens eindigde Manchester City de wedstrijd wel met tien man, want voormalig PSV'er Oleksandr Zinchenko kreeg een kwartier na rust zijn tweede gele kaart. Debutant Steven Bergwijn en Son Heung-min bezorgden Tottenham daarna de zege.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League