De 1-0-nederlaag bij Ajax is hard aangekomen bij PSV, dat nog altijd geen wedstrijd heeft gewonnen in 2020. De spelers van de Eindhovense club lijken moedeloos te worden van de reeks slechte resultaten waar maar geen eind aan komt.

"Ik heb geen zin om naar de stand te kijken", zegt Sam Lammers, die zondag het eerste uur speelde in de Johan Cruijff ArenA. "We moeten alleen naar de volgende wedstrijd kijken. Over de stand moeten we als PSV niet praten."

De Eindhovenaren staan na 21 wedstrijden op de vijfde plaats in de Eredivisie, met vier punten achterstand op nummer drie Feyenoord en nummer vier Willem II. "Als ik naar de stand kijk, dan schrik ik", vertelt Nick Viergever. "Het is zelden vertoond dat PSV zo laag staat. Het is extreem."

Ajax is dan ook ver uit zicht voor PSV, dat veertien punten minder heeft dan de Eredivisie-koploper. Het verschil met AZ bedraagt elf punten. "De eerste twee zijn weg", concludeert Viergever. "We hadden meteen na de winterstop het tij moeten keren om nog naar die plekken te kunnen kijken. Dat is niet gelukt."

Quincy Promes maakte de enige treffer van de topper tussen Ajax en PSV. (Foto: Pro Shots)

'Er staat veel druk op de ploeg'

Het pijnlijkst bij PSV zijn de cijfers in uitwedstrijden. De ploeg van trainer Ernest Faber en eerder Mark van Bommel heeft sinds 29 september geen uitduel meer gewonnen in de Eredivisie en dat heeft zijn weerslag op de ploeg.

"De overtuiging is er niet", vindt Lammers. "Eigenlijk zag ik alleen aan het einde van de wedstrijd tegen Ajax wat geloof in de ploeg. Verder ontbrak vertrouwen en daardoor rust aan de bal. We hebben hard gewerkt, maar voetballend moet het veel beter."

Viergever ziet de strijd die PSV leverde in de ArenA ook als spaarzaam lichtpunt tijdens de crisis. "Aan de inzet en bereidheid ligt het niet. Maar er staat heel veel druk op onze ploeg en dat zie je in balbezit. Het veldspel is gewoon heel slecht."

PSV vervolgt de Eredivisie komende zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Willem II. Het duel in het Philips Stadion begint om 19.45 uur.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie