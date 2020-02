Daniel Maldini beleefde zondag een bijzonder moment door zijn debuut te maken voor AC Milan. Het achttienjarige talent treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Paolo en zijn opa Cesare.

Maldini gaf toe dat hij behoorlijk zenuwachtig was toen hij in San Siro in blessuretijd mocht invallen. "Het was een erg emotioneel moment voor me", vertelde hij na het 1-1-gelijkspel tegen Hellas Verona tegen Sky Italia. "Gelukkig had mijn vader me van tevoren gerustgesteld."

Vader Paolo groeide bij AC Milan uit tot een clublegende. De 51-jarige oud-speler droeg tussen 1984 en 2009 meer dan zeshonderd keer het shirt van de 'Rossoneri' en won onder meer zeven landstitels en vijfmaal de Europa Cup I/Champions League. Sinds vorig jaar hij is bij Milan werkzaam als technisch directeur.

Net als Paolo was ook opa Cesare centrale verdediger. De voormalig bondscoach van Italië speelde bijna zijn hele carrière voor AC Milan (van 1953 tot 1966). Hij overleed in 2016.

Daniel Maldini kon in de drie minuten die hij mee mocht spelen geen stempel drukken op het duel. (Foto: Pro Shots)

'Dit doel had ik mezelf gesteld'

Daniel is in tegenstelling tot zijn illustere familieleden een aanvallende middenvelder en wil dan ook niets van een vergelijking weten. Wel hoopt hij te slagen bij de huidige nummer acht van de Serie A.

"Mijn debuut was een doel dat ik mezelf had gesteld. Nu moet ik op deze manier doorgaan. Het is jammer dat we vandaag niet konden winnen."

Milan-trainer Stefano Pioli heeft vertrouwen in Maldini, maar benadrukt dat de jongeling nog een lange weg te gaan heeft. "Hij heeft kwaliteit en veel talent. Al is dat niet altijd genoeg om op dit niveau te slagen."