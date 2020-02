FC Barcelona heeft zondag het gat met koploper Real Madrid weer verkleind tot drie punten. De Catalanen wonnen thuis met 2-1 van Levante. Luuk de Jong kwam met Sevilla niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Deportivo Alavés.

De zeventienjarige Ansu Fati was de grote man bij 'Barça' in Camp Nou. De Spaanse jeugdinternational scoorde in de 30e en 31e minuut twee keer. Beide keren was Lionel Messi de aangever.

In de blessuretijd van de tweede helft maakte Rubén Rochina het duel nog even spannend (2-1), maar verder kwam Levante niet meer. Frenkie de Jong werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald.

Nummer twee FC Barcelona heeft na 22 wedstrijden weer een achterstand van drie punten op koploper Real Madrid (46 om 49 punten). De regerend landskampioen speelt volgende week zondag uit tegen Real Betis.

Eerder op de dag wist Sevilla niet te winnen van Alavés. 'Rojiblancos' kwam twintig minuten voor tijd op achterstand door Joselu. Zeven minuten later herstelde Lucas Ocampos het evenwicht uit een strafschop. Kort daarna werd spits Luuk de Jong gewisseld.

Door het gelijkspel werd nummer vier Sevilla op de ranglijst gepasseerd door Getafe. De tegenstander van Ajax in de Europa League won met 0-2 bij Athletic Bilbao en staat nu derde.

Kasper Dolberg kwam twee keer tot scoren voor Nice. (Foto: Pro Shots)

Dolberg doet Lyon en Tete pijn

In de Ligue 1 toonde Dolberg zijn klasse bij OGC Nice. De oud-Ajacied scoorde twee keer en dat leverde Nice een thuiszege op tegen Olympique Lyon: 2-1.

De 22-jarige Dolberg schoot Nice twee keer op voorsprong. Vlak voor rust tekende Karl Ekambi nog voor de gelijkmaker (1-1), maar een tweede comeback zat er niet in voor Lyon.

Fernando Marcal (Lyon) en Adam Ounas (Nice) kregen in de eerste helft al rood. Kenny Tete viel na een uur in bij Lyon. Memphis Depay is door zijn zware knieblessure nog altijd afwezig bij de Zuid-Franse formatie.

Kingsley Ehizibue was trefzeker voor FC Köln. (Foto: Pro Shots)

Ehizibue scoort voor FC Köln

In de Bundesliga beleefde Kingsley Ehizibue een prettige middag met FC Köln. De Nederlander was trefzeker bij de 4-0-thuiszege op Freiburg.

De 24-jarige Ehizibue tekende in de extra tijd van de tweede helft voor de 3-0. Het was voor de oud-speler van PEC Zwolle zijn eerste goal in de Duitse competitie.

VfL Wolfsburg pakte zonder de geblesseerde Wout Weghorst drie punten op bezoek bij Paderborn. De 'Wölfe' wonnen met 2-4 bij de hekkensluiter van de Bundesliga.

Ryan Donk viert zijn treffer voor Galatasaray. (Foto: Getty Images)

Donk helpt Galatasaray aan ruime zege

In Turkije maakte Ryan Donk een van de doelpunten voor Galatasaray in de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Kayserispor.

De Nederlander zorgde in de 21e minuut voor de 2-0 door een voorzet van voormalig NAC'er Ömer Bayram op fraaie wijze binnen te werken. Sofian Feghouli was ook tweemaal trefzeker voor de thuisploeg.

Door de overwinning bezet Galatasaray de zesde plaats. De achterstand op koploper Sivasspor bedraagt vijf punten.

