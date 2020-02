Steven Bergwijn spreekt van een geweldig debuut bij Tottenham Hotspur in de Premier League. De Nederlander zag zondag een droom uitkomen nadat hij wist te scoren en de 'Spurs' hielp aan de overwinning op Manchester City (2-0).

"Als kleine jongen wil je in de Premier League spelen en dat je scoort bij je debuut is ongelooflijk", zei Bergwijn na afloop van het duel voor de camera van Sky Sports.

"Ik ben zo blij om hier te zijn en om een goal te maken. Het is een droom die uitkomt. Het is echt ongelooflijk. Dit betekent alles voor mij."

De 22-jarige Bergwijn opende tegen Manchester City in de 63e minuut de score. De Oranje-international schoot met een volley fraai raak. Daardoor is hij de 250e speler en 13e Nederlander met een goal bij zijn Premier League-debuut.

Het moment dat Steven Bergwijn de score opent voor Tottenham Hotspur. (Foto: Pro Shots)

Mourinho: 'Beste manier om binnen te komen'

Tottenham Hotspur won uiteindelijk met 2-0 van Manchester City, omdat ook Son Heung-min het net nog wist te vinden. Trainer José Mourinho was na het duel zeer tevreden over Bergwijn.

"Het is de beste manier om binnen te komen bij een club", aldus de Portugese coach over de goal van de Nederlander. "We hebben hem geen druk opgelegd. Hij is een zeer intelligente speler. Om zo in een thuiswedstrijd te scoren tegen de kampioen en dan niet eens een alledaags doelpunt... Het kon niet beter voor hem."

Door de overwinning is Tottenham weer de nummer vijf in de Premier League met 37 punten na 25 duels. Nummer twee Manchester City heeft nu een achterstand van 22 punten op koploper Liverpool.

