Erik ten Hag is uitermate tevreden over de manier waarop Ajax zondag de topper tegen PSV won, al baalde de trainer een beetje dat het in de slotfase nog onnodig spannend werd.

"We waren van plan om PSV onze wil op te leggen en het spel te dicteren", zei Ten Hag na de 1-0-zege op de persconferentie. "Dat lukte heel aardig, alleen viel het rendement wat tegen."

Ajax was vooral in de eerste helft oppermachtig, al duurde het tot de 35e minuut voordat Quincy Promes de score opende. Na rust werden de kansen steeds schaarser, waardoor PSV tot het laatste fluitsignaal mocht blijven hopen op een puntje.

"We lieten PSV veel te lang in leven", concludeerde Ten Hag. "Ik denk dat ze maar één kansje hebben gehad, met Bruma. Maar omdat we het niet afmaakten, moesten we in de slotfase nog blijven oppassen voor dat ene moment."

"Gelukkig gebeurde dat niet en pakten we de overwinning, waar ik uitermate tevreden mee ben. Hier kunnen we mee verder.

'Lucht ging eruit in tweede helft'

De enige smet op de wedstrijd was voor Ten Hag het geblesseerd uitvallen van zowel Joël Veltman (knie), doelpuntenmaker Promes (hamstring) als Ryan Babel (kneuzing). Daardoor was de trainer al na een uur door al zijn wissels heen.

"Door die noodgedwongen wissels ging de lucht er in de tweede helft een beetje uit", verklaarde Ten Hag het mindere spel na rust. "Maar ik denk dat we in de eerste helft heel goed gespeeld hebben. Ik zag een ploeg die veel vechtlust toonde."

Dankzij de overwinning gaat Ajax weer alleen aan kop in de Eredivisie, met een voorsprong van drie punten op AZ. PSV staat slechts vijfde.