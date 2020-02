Ernest Faber is teleurgesteld over het spel van PSV in de met 1-0 verloren topper tegen Ajax. De 48-jarige coach merkte vooral dat zijn ploeg moeite heeft om de bal vast te houden.

"We waren niet comfortabel aan de bal. De eerste helft speelden we verkrampt", concludeerde Faber zondag na de wedstrijd bij FOX Sports. "Op trainingen gaat het sneller en is iedereen meer aanspeelbaar. Sommige spelers hebben nog heel veel moeite om de juiste keuzes te maken."

PSV had het in de eerste helft behoorlijk lastig met Ajax. De Amsterdammers domineerden de wedstrijd en creëerden talloze kansen, al leverde dat slechts één treffer op. Die werd tien minuten voor rust gemaakt door Quincy Promes.

Na rust kreeg PSV wat meer vat op het spel van Ajax, maar de Eindhovenaren slaagden er desondanks nauwelijks in om gevaar te stichten.

"In de tweede helft speelden we wat vrijer en konden we de bal beter vasthouden, maar voetballend was het zeer moeizaam", aldus Faber. "In wedstrijden hebben we te weinig vastigheid. Het is niet zo dat we niet kunnen, maar vasthouden is nog niet aan de orde."

Met de nederlaag tegen Ajax liet PSV voor de derde keer punten liggen na de winterstop. Eerder speelde de ploeg gelijk bij VVV-Venlo (1-1) en thusi tegen FC Twente (1-1). Door de matige reeks staan de Brabanders nu vijfde.

"Ik ben niet moedeloos, maar we moeten wel kritisch zijn naar onszelf", stelde Faber. "We hebben hele slechte resultaten neergezet, maar de komende weken moeten uitwijzen of het een kwestie van kwaliteit is. Ik heb er vertrouwen in dat het goed gaat komen."

Ook Denzel Dumfries kon het tij niet keren voor PSV. (Foto: Pro Shots)

'Hadden onszelf meer moeten belonen'

Ook aanvoerder Denzel Dumfries baalde van het verlies van PSV in de topper tegen Ajax, ook al kwam zijn ploeg er nauwelijks aan te pas in de Johan Cruijff ArenA.

"In de eerste helft gaven we te veel kansen weg", analyseerde Dumfries. "Zij kwamen verdiend op voorsprong. We herstelden ons goed in de tweede helft, waren vaster aan de bal en werden dominanter."

"We kregen wel wat kansen, maar we moeten onszelf meer belonen. We scoren te weinig, maar het is wat het is op dit moment", besloot de rechtsback.

