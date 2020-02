Denzel Dumfries baalt van de 1-0-nederlaag van PSV in de topper tegen Ajax, ook al kwamen de Eindhovenaren er nauwelijks aan te pas in de Johan Cruijff ArenA.

"In de eerste helft gaven we te veel kansen weg", analyseerde Dumfries zondag na afloop van de wedstrijd bij FOX Sports. "Zij kwamen verdiend op voorsprong."

Ajax domineerde voor rust de wedstrijd en creëerde talloze kansen, maar dat leverde slechts één doelpunt op. Tien minuten voor rust zorgde Quincy Promes voor de winnende treffer.

In de tweede helft kreeg PSV wat meer vat op het spel van Ajax, maar de ploeg van coach Ernest Faber slaagde er desondanks nauwelijks in om gevaar te stichten.

"We herstelden ons goed in de tweede helft, waren vaster aan de bal en werden dominanter", aldus Dumfries. "We kregen wel wat kansen, maar we moeten onszelf meer belonen. We scoren te weinig, maar het is wat het is op dit moment."