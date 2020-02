Ajax heeft zondag een kleine overwinning geboekt in een matige Eredivisie-topper tegen PSV. Door een doelpunt in de eerste helft van Quincy Promes wonnen de Amsterdammers in de Johan Cruijff ArenA met 1-0.

De score had veel groter uit kunnen vallen, maar vooral voor rust miste het veel sterkere Ajax legio kansen. Pas in de slotfase drong PSV iets aan, maar het was te weinig om de koploper pijn te doen. Ajax liep nog wel schade op, maar dan in de vorm van blessures voor Promes, Joël Veltman en Ryan Babel.

Door de zege is het gat tussen Ajax en PSV opgelopen tot veertien punten. De Eindhovense club staat nog altijd slechts vijfde en het verschil met Feyenoord en Willem II is nu vier punten. De crisis duurt daarmee voort bij PSV, dat sinds 29 september geen uitwedstrijd meer gewonnen heeft.

Ajax staat weer drie punten los van nummer twee AZ, maar volgende week wacht de ploeg van trainer Erik ten Hag een lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht. PSV speelt dan thuis tegen Willem II.

Matchwinner Quincy Promes viel in de slotfase van de eerste helft geblesseerd uit. (Foto: Pro Shots)

PSV creëert vrijwel niets in eerste helft

Het was zondag in de Johan Cruijff ArenA snel duidelijk dat PSV niet kwam om het spel te maken. Met vleugelspelers Cody Gakpo en Bruma was het loeren op een counter, maar die tactiek had weinig succes. Ajax nam het initiatief, met al snel een reeks kansen tot gevolg.

De grootste kans van de beginfase was voor Promes. De aanvaller schoot na een fraaie pass van Carel Eiting - die voor het eerst dit Eredivisie-seizoen een basisplaats kreeg van trainer Erik ten Hag - van dichtbij hard op PSV-keeper Lars Unnerstall. Ook Dusan Tadic en Donny van de Beek kregen de bal niet langs de Duitse keeper, terwijl Sergiño Dest in het zijnet schoot.

Unnerstall bleek zo een aardige sta-in-de-weg voor Ajax, maar zodra de doelman mee moest voetballen was hij kwetsbaar. Nadat het kort daarvoor ternauwernood goed was afgelopen bij een terugspeelbal van Nick Viergever, leidde een zwakke trap van Unnerstall in de 35e minuut wel de 1-0 in.

Van de Beek kreeg de bal in de voeten geschoten en dribbelde richting het doel van PSV, tot hij op het laatste moment gestuit werd door een verdediger. Daarmee was de aanval niet voorbij. Sterker, de meegelopen schoot Promes de verdiende 1-0 in de verre hoek.

Na de openingstreffer van Ajax, drong PSV eindelijk even aan. Sam Lammers produceerde vlak voor rust pas het eerste schot op doel voor de bezoekers, maar dat kon Ajax niet verontrusten.

Ajax wilde een penalty na dit duel tussen Sergiño Dest en Olivier Boscagli. (Foto: Pro Shots)

ArenA schreeuwt tevergeefs om strafschop

Een punt van zorg voor Ajax was dat Veltman en Promes nog voor rust geblesseerd uitvielen en vervangen werden door Perr Schuurs en Lassina Traoré. En daar bleef het niet bij, want na een uur moest ook Babel eraf met een kwetsuur.

Een andere tegenvaller voor de thuisploeg waren de gemiste kansen, waardoor PSV aan het begin van de tweede helft nog mocht hopen op een goed resultaat. 25 minuten later was de marge nog altijd maar één goal, omdat Dest en Tadic over schoten en arbiter Björn Kuipers liet doorgaan toen Dest neerging na een duel met Olivier Boscagli. Tevergeefs schreeuwde de ArenA om een strafschop.

Met Kostas Mitroglou als verse spits voor Lammers werd het aan het einde van de wedstrijd nog wel even spannend. De bevrijdende 2-0 viel maar niet voor Ajax, terwijl PSV hoopte dat de bal voorin een keer goed zou vallen. Unnerstall ging zelfs nog naar voren bij een corner, maar het bleef 1-0, waardoor PSV in crisis blijft en Ajax verder uitloopt op de Brabanders.

