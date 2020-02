Ajacieden Quincy Promes, Joël Veltman en Ryan Babel zijn zondag uitgevallen tijdens de eerste helft van de topper tegen PSV (1-0). De drie spelers liepen een blessure op.

De 28-jarige Veltman voelde iets in zijn knie - het gewricht waaraan hij al eens zwaar geblesseerd raakte - en kon niet verder. De verdediger werd vervangen door Perr Schuurs.

Promes, die Ajax op 1-0 had gezet, liep een hamstringkwetsuur op toen hij Babel wilde aanspelen met een hakje. Spits Lassina Traoré viel voor hem in. Na een uur liep Babel zelf ook een hamstringkwetsuur op en kwam Noussair Mazraoui het veld in.

De blessures zijn slecht nieuws voor Ajax, dat onder anderen Daley Blind, Hakim Ziyech en David Neres al moet missen. Promes was juist net terug van een kuitblessure.

De topper in de Johan Cruijff ArenA werd door Ajax met 1-0 gewonnen dankzij een treffer van Promes. De Amsterdammers gaan daardoor weer alleen aan kop in de Eredivisie, PSV staat vijfde.

Ajax-trainer Erik ten Hag zag Joël Veltman als eerste uitvallen tegen PSV. (Foto: Pro Shots)