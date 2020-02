De kans is groot dat Ajax er komende zomer in slaagt om het Braziliaanse talent Antony in te lijven, verwacht directeur voetbalzaken Marc Overmars. De negentienjarige rechtsbuiten moet om en nabij de 25 miljoen euro kosten.

Ajax deed de afgelopen transferperiode al een poging om Antony over te nemen van São Paulo, maar die club hield de jeugdinternational voorlopig aan zijn nog tot medio 2024 lopende contract. Volgens Overmars hoeft van uitstel geen afstel te komen.

"Het klopt dat we hem een interessante speler vinden", beaamt Overmars tegen FOX Sports. "We hebben ons vizier al op de zomer gericht en ik denk dat we vrij kansrijk zijn om hem te halen."

Antony zou ook worden begeerd door Duitse topclubs als Borussia Dortmund en RB Leipzig, maar dat hoeft volgens Overmars geen struikelblok te zijn. "Wij zijn het beste podium voor dit soort talenten. Of het gaat om een bedrag van rond de 25 miljoen euro? Daar zal het wel in de buurt zitten ja."

'Veel interesse in Tadic'

Hoewel Ajax er niet in slaagde om Antony in de winter naar Amsterdam te halen, is Overmars wel blij dat hij zijn selectie intact wist te houden. Aan onder anderen Dusan Tadic werd stevig getrokken.

"Meerdere clubs hebben zich gemeld, maar het is niet zo netjes om die te noemen. Of Barcelona daar ook bij zat? Daar heb ik persoonlijk niets van gehoord, dus dan zou het via tussenpersonen geweest moeten zijn."

Volgens Overmars was het voor Tadic ook duidelijk dat een tussentijds vertrek onbespreekbaar was. "Wij willen kampioen worden en ver komen in Europa. Daar hebben we de spelerscontracten ook voor aangepast. Dan verwachten we ook wat loyaliteit terug."