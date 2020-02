Steven Bergwijn heeft zondag een droomdebuut beleefd bij Tottenham Hotspur in de Premier League. De Nederlander stond direct in de basis en opende tegen Manchester City de score. De 'Spurs' wonnen in eigen huis met 2-0.

De 22-jarige Bergwijn schoot in de 63e minuut op fraaie wijze de openingstreffer binnen. De Oranje-international nam een pass van Lucas Moura met de borst aan en volleerde de bal meteen in de verre hoek. Daardoor is hij de 250e speler en dertiende Nederlander met een goal bij zijn Premier League-debuut.

Bergwijn, die afgelopen woensdag voor 30 miljoen euro van PSV naar Tottenham verhuisde, werd zeven minuten na zijn treffer met kramp naar de kant gehaald. In de 72e minuut tekende Son Heung-min voor de 2-0.

Het zat niet mee bij Manchester City, want İlkay Gündogan zag in de eerste helft zijn penalty gekeerd worden door doelman Hugo Lloris. Twee minuten voor de 1-0 kreeg Oleksandr Zinchenko, die net als Bergwijn in het verleden voor PSV speelde, zijn tweede gele kaart.

Door de overwinning is Tottenham weer de nummer vijf in de Premier League met 37 punten na 25 duels. Nummer twee Manchester City heeft nu een achterstand van 22 punten op koploper Liverpool.

Eerder op de dag slaagde Arsenal er weer niet in om te winnen in de competitie. 'The Gunners' speelden bij Burnley voor de vierde keer op rij gelijk: 0-0. Arsenal is bezig aan een slecht seizoen en staat zeer teleurstellend tiende.

Steven Bergwijn (liggend op de grond) was het middelpunt van de feestvreugde bij de 1-0. (Foto: Getty Images)

Dolberg doet Lyon en Tete pijn

Kasper Dolberg heeft in de Ligue 1 zijn klasse getoond bij OGC Nice. De oud-Ajacied scoorde twee keer en dat leverde Nice een thuiszege op tegen Olympique Lyon: 2-1.

De 22-jarige Dolberg schoot Nice twee keer op voorsprong. Vlak voor rust tekende Karl Ekambi nog voor de gelijkmaker (1-1), maar een tweede comeback zat er niet in voor Lyon.

Fernando Marcal (Lyon) en Adam Ounas (Nice) kregen in de eerste helft al rood. Kenny Tete viel na een uur in bij Lyon. Memphis Depay is door zijn zware knieblessure nog altijd afwezig bij de Zuid-Franse formatie.

Kingsley Ehizibue was trefzeker voor FC Köln. (Foto: Pro Shots)

Ehizibue scoort voor FC Köln

Kingsley Ehizibue heeft een prettige dag beleefd met FC Köln in de Bundesliga. De Nederlander was trefzeker bij de 4-0-thuiszege op Freiburg.

De 24-jarige Ehizibue tekende in de extra tijd van de tweede helft voor de 3-0. Het was voor de oud-speler van PEC Zwolle zijn eerste goal in de Duitse competitie.

Later op de dag gaat VfL Wolfsburg zonder de geblesseerde Wout Weghorst op bezoek bij Paderborn (aftrap 18.00 uur).

